Неживлева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неживлева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Неживлев Павел

Отец ребёнка: Неживлев Иван

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Неживлев Семен

Отец ребёнка: Неживлев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неживлев Иван

Смерть
Неизвестно
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