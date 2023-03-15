Неживлева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Неживлев Павел
Отец ребёнка: Неживлев Иван
Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1889
Сын: Неживлев Семен
Отец ребёнка: Неживлев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неживлев Иван
Смерть
Неизвестно