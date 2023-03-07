Неживлев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеживлев Павел

Неживлев Павел

avatar

Место рождения

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Неживлев Иван

Мать: Неживлева ?

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Неживлев Филипп

Мать ребёнка: Неживлева ?

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Неживлев ?

Мать ребёнка: Неживлева ?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Неживлев ?

Мать ребёнка: Неживлева ?

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Неживлева ?

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Неживлев ?

Мать ребёнка: Неживлева ?

Рождение ребёнка
1918

Сын: Неживлев Андрей

Мать ребёнка: Неживлева ?

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неживлева ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close