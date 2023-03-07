Неживлев Павел
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Неживлев Иван
Мать: Неживлева ?
Рождение ребёнка
1897
Сын: Неживлев Филипп
Мать ребёнка: Неживлева ?
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Неживлева ?
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1918
Сын: Неживлев Андрей
Мать ребёнка: Неживлева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неживлева ?
Смерть
Неизвестно