Неживлева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Неживлев Филипп
Отец ребёнка: Неживлев Павел
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Неживлев Павел
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1918
Сын: Неживлев Андрей
Отец ребёнка: Неживлев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неживлев Павел
Смерть
Неизвестно