Неживлева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неживлева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Неживлев Филипп

Отец ребёнка: Неживлев Павел

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Неживлев ?

Отец ребёнка: Неживлев Павел

Рождение ребёнка
1904

Сын: Неживлев ?

Отец ребёнка: Неживлев Павел

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Неживлев Павел

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Неживлев ?

Отец ребёнка: Неживлев Павел

Рождение ребёнка
1918

Сын: Неживлев Андрей

Отец ребёнка: Неживлев Павел

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неживлев Павел

Смерть
Неизвестно
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