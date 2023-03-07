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Неживлев Филипп

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Место рождения

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

29.08.1944

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Неживлев Павел

Мать: Неживлева ?

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неживлева Елена

Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1898; __.__.1897 Место рождения Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. Пешая Слобода Воинское звание красноармеец Воинская часть 10 омсб
Смерть
29.08.1944
Госпиталь: ЭГ 1958 МЭП 46 Сан. Управление ЦГВ
Причина смерти: На войне | Госпиталь: ЭГ 1958 МЭП 46 Сан. Управление ЦГВ
Похороны
Неизвестно
Первичное место захоронения: Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Фалештский р-н, с. Мустяцы, могила № 6
Первичное место захоронения: Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Фалештский р-н, с. Мустяцы, могила № 6
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