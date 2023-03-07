Неживлев Филипп
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти29.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Неживлев Павел
Мать: Неживлева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неживлева Елена
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1898; __.__.1897 Место рождения Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. Пешая Слобода Воинское звание красноармеец Воинская часть 10 омсб
Смерть
29.08.1944
Госпиталь: ЭГ 1958 МЭП 46 Сан. Управление ЦГВ
Причина смерти: На войне | Госпиталь: ЭГ 1958 МЭП 46 Сан. Управление ЦГВ
Похороны
Неизвестно
Первичное место захоронения: Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Фалештский р-н, с. Мустяцы, могила № 6
Первичное место захоронения: Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Фалештский р-н, с. Мустяцы, могила № 6