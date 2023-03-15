Неживлев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Неживлев Яков
Мать: Неживлева ?
Рождение ребёнка
1877
Сын: Неживлев Павел
Мать ребёнка: Неживлева ?
Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1889
Сын: Неживлев Семен
Мать ребёнка: Неживлева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неживлева ?
Смерть
Неизвестно