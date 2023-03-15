Неживлев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неживлев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Неживлев Яков

Мать: Неживлева ?

Рождение ребёнка
1877

Сын: Неживлев Павел

Мать ребёнка: Неживлева ?

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Неживлев Семен

Мать ребёнка: Неживлева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неживлева ?

Смерть
Неизвестно
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