Неживлева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Неживлев Иван
Отец ребёнка: Неживлев Яков
Рождение ребёнка
1858
Сын: Неживлев ?
Отец ребёнка: Неживлев Яков
Рождение ребёнка
1860
Сын: Неживлев Сидор
Отец ребёнка: Неживлев Яков
Рождение ребёнка
1868
Дочь: ?
Отец ребёнка: Неживлев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неживлев Яков
Смерть
Неизвестно