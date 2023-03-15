Неживлева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неживлева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Неживлев Иван

Отец ребёнка: Неживлев Яков

Рождение ребёнка
1858

Сын: Неживлев ?

Отец ребёнка: Неживлев Яков

Рождение ребёнка
1860

Сын: Неживлев Сидор

Отец ребёнка: Неживлев Яков

Рождение ребёнка
1868

Дочь: ?

Отец ребёнка: Неживлев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неживлев Яков

Смерть
Неизвестно
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