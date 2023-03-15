Неживлев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Неживлев Иван
Мать ребёнка: Неживлева ?
Рождение ребёнка
1858
Сын: Неживлев ?
Мать ребёнка: Неживлева ?
Рождение ребёнка
1860
Сын: Неживлев Сидор
Мать ребёнка: Неживлева ?
Рождение ребёнка
1868
Дочь: ?
Мать ребёнка: Неживлева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неживлева ?
Смерть
Неизвестно