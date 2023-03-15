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Малышев Василий

Место рождения

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Малышев Федор

Мать: Малышева ?

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева (Данилкина) Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
держал пасеку, большой яблоневый сад
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Рождение ребёнка
1914

Сын: Малышев Федор

Мать ребёнка: Малышева (Данилкина) Татьяна

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.05.1925

Дочь: Неживлева (Малышева) Антонина

Мать ребёнка: Малышева (Данилкина) Татьяна

Рождение ребёнка
07.04.1926

Сын: Малышев Василий

Мать ребёнка: Малышева (Данилкина) Татьяна

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
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Рождение ребёнка
29.03.1929

Сын: Малышев Василий

Мать ребёнка: Малышева (Данилкина) Татьяна

Смерть
1935

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