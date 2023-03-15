Малышев Василий
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Малышев Федор
Мать: Малышева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
держал пасеку, большой яблоневый сад
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Рождение ребёнка
1914
Сын: Малышев Федор
Мать ребёнка: Малышева (Данилкина) Татьяна
Рождение ребёнка
19.05.1925
Дочь: Неживлева (Малышева) Антонина
Мать ребёнка: Малышева (Данилкина) Татьяна
Рождение ребёнка
07.04.1926
Сын: Малышев Василий
Мать ребёнка: Малышева (Данилкина) Татьяна
Ф.Р-2854 оп.7 д.20 л.412об-413.jpg
Рождение ребёнка
29.03.1929
Сын: Малышев Василий
Мать ребёнка: Малышева (Данилкина) Татьяна
Смерть
1935