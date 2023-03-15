Малышев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1929

Дата смерти

29.01.1959

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Между 1891 и 1898 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1929

Отец: Малышев Василий

Мать: Малышева (Данилкина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Татьяна

Рождение ребёнка
12.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малышева Татьяна

Смерть
29.01.1959
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Самоубийство | повесился
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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