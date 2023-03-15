Малышев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1929
Дата смерти29.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1929
Отец: Малышев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Татьяна
Рождение ребёнка
12.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малышева Татьяна
Смерть
29.01.1959
Причина смерти: Самоубийство | повесился
Похороны
Неизвестно