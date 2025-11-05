Морозова (Малышева) Галина 12.10.1955 — найти родственников по фамилии на Familio

Морозова (Малышева) Галина

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 12.10.1955

Отец
Малышев Василий29.03.1929 г.р.
Мать
Малышева ТатьянаНеизвестно г.р.
Супруги
Морозов ВикторНеизвестно г.р.
Дети
Морозов Дмитрий11.01.1976 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1955

Отец: Малышев Василий

Мать: Малышева Татьяна

Развод
Неизвестно

Муж: Морозов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Виктор

Рождение ребёнка
11.01.1976

Сын: Морозов Дмитрий

Отец ребёнка: Морозов Виктор

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.