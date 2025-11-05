Морозова (Малышева) Галина
женский, родилась 12.10.1955
ОтецМалышев Василий29.03.1929 г.р.
МатьМалышева ТатьянаНеизвестно г.р.
Супруги
Морозов ВикторНеизвестно г.р.
Дети
Морозов Дмитрий11.01.1976 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1955
Отец: Малышев Василий
Мать: Малышева Татьяна
Развод
Неизвестно
Муж: Морозов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Виктор
Рождение ребёнка
11.01.1976
Сын: Морозов Дмитрий
Отец ребёнка: Морозов Виктор
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область