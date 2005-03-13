Морозов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1976
Дата смерти13.03.2005
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
Неизвестно
крестная Астраханцева Людмила
Смерть
13.03.2005
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область