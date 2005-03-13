Морозов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1976

Дата смерти

13.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Крещение
Неизвестно
крестная Астраханцева Людмила
Смерть
13.03.2005
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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