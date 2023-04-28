Малышева (Данилкина) Татьяна
Место рождения
Дата рожденияМежду 19.01.1891 и 1898
Дата смерти22.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 19.01.1891 и 1898
Отец: Данилкин Иван
Мать: Данилкина ?
Рождение ребёнка
1914
Сын: Малышев Федор
Отец ребёнка: Малышев Василий
Рождение ребёнка
19.05.1925
Дочь: Неживлева Антонина
Отец ребёнка: Малышев Василий
Белинский район, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
07.04.1926
Сын: Малышев Василий
Отец ребёнка: Малышев Василий
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Рождение ребёнка
29.03.1929
Сын: Малышев Василий
Отец ребёнка: Малышев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Василий
Смерть
22.09.1973
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область