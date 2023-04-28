Малышева (Данилкина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Данилкина) Татьяна

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Место рождения

Тархово, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Между 19.01.1891 и 1898

Дата смерти

22.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 19.01.1891 и 1898

Отец: Данилкин Иван

Мать: Данилкина ?

Тархово, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Малышев Федор

Отец ребёнка: Малышев Василий

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.05.1925

Дочь: Неживлева Антонина

Отец ребёнка: Малышев Василий

Белинский район, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
07.04.1926

Сын: Малышев Василий

Отец ребёнка: Малышев Василий

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
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Рождение ребёнка
29.03.1929

Сын: Малышев Василий

Отец ребёнка: Малышев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Василий

Смерть
22.09.1973
Похороны
Неизвестно
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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