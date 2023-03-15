Данилкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширшова (Данилкина) Полина

Отец ребёнка: Данилкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилкин Иван

Рождение ребёнка
Между 19.01.1891 и 1898

Дочь: Малышева (Данилкина) Татьяна

Отец ребёнка: Данилкин Иван

Тархово, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Данилкин Иван

Отец ребёнка: Данилкин Иван

Рождение ребёнка
19.08.1905

Сын: Данилкин Василий

Отец ребёнка: Данилкин Иван

Смерть
Неизвестно

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