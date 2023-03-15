Данилкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Данилкин Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширшова (Данилкина) Полина
Мать ребёнка: Данилкина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилкина ?
Рождение ребёнка
Между 19.01.1891 и 1898
Дочь: Малышева (Данилкина) Татьяна
Мать ребёнка: Данилкина ?
Тархово, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1899
Сын: Данилкин Иван
Мать ребёнка: Данилкина ?
Рождение ребёнка
19.08.1905
Сын: Данилкин Василий
Мать ребёнка: Данилкина ?
Смерть
Неизвестно