Данилкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Данилкин Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширшова (Данилкина) Полина

Мать ребёнка: Данилкина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилкина ?

Рождение ребёнка
Между 19.01.1891 и 1898

Дочь: Малышева (Данилкина) Татьяна

Мать ребёнка: Данилкина ?

Тархово, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Данилкин Иван

Мать ребёнка: Данилкина ?

Рождение ребёнка
19.08.1905

Сын: Данилкин Василий

Мать ребёнка: Данилкина ?

Смерть
Неизвестно

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