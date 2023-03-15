Ширшова (Данилкина) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова (Данилкина) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилкин Иван

Мать: Данилкина ?

Рождение ребёнка
16.11.1918

Сын: Ширшов Иван

Отец ребёнка: Ширшов Тимофей

Камынино, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ширшов Николай

Отец ребёнка: Ширшов Тимофей

Камынино, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Ширшов Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Тимофей

Смерть
03.09.1986
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