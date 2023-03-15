Ширшова (Данилкина) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилкин Иван
Мать: Данилкина ?
Рождение ребёнка
16.11.1918
Сын: Ширшов Иван
Отец ребёнка: Ширшов Тимофей
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ширшов Николай
Отец ребёнка: Ширшов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Ширшов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширшов Тимофей
Смерть
03.09.1986