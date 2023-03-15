Ширшов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшов Тимофей

Место рождения

Камынино, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ширшов Савелий

Мать: Ширшова ?

Камынино, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ширшова) Антонина

Мать ребёнка: Ширшова (Данилкина) Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшова (Данилкина) Полина

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1918

Сын: Ширшов Иван

Мать ребёнка: Ширшова (Данилкина) Полина

Камынино, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ширшов Николай

Мать ребёнка: Ширшова (Данилкина) Полина

Камынино, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Около 1970

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