Ширшов Тимофей
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Ширшов Савелий
Мать: Ширшова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ширшова) Антонина
Мать ребёнка: Ширшова (Данилкина) Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1918
Сын: Ширшов Иван
Мать ребёнка: Ширшова (Данилкина) Полина
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ширшов Николай
Мать ребёнка: Ширшова (Данилкина) Полина
Смерть
Около 1970