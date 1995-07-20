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Ширшов Иван

Место рождения

Камынино, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

16.11.1918

Дата смерти

20.07.1995

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1918

Отец: Ширшов Тимофей

Мать: Ширшова (Данилкина) Полина

Камынино, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Дата рождения 16.11.1918 Место рождения Пензенская обл., Чембарский р-н, с. Камынино; Пензенская обл., Белинский р-н, Камынино Место призыва Чембарский РВК, Пензенская обл., Чембарский р-н Дата призыв... Показать все
Смерть
20.07.1995
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
г. Челябинск кл. Сухомесово.

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