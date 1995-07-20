Ширшов Иван
Место рождения
Дата рождения16.11.1918
Дата смерти20.07.1995
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1918
Отец: Ширшов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения 16.11.1918 Место рождения Пензенская обл., Чембарский р-н, с. Камынино; Пензенская обл., Белинский р-н, Камынино Место призыва Чембарский РВК, Пензенская обл., Чембарский р-н Дата призыв... Показать все
Смерть
20.07.1995
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
г. Челябинск кл. Сухомесово.