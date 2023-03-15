Ширшов Николай
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Ширшов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1921 Место рождения Пензенская обл., Чембарский р-н, с. Камынино Место призыва Ленинский РВК, Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский р-н Воинское звание рядовой Воинская часть 9... Показать все
Смерть
Неизвестно