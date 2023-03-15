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Ширшов Николай

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Место рождения

Камынино, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Ширшов Тимофей

Мать: Ширшова (Данилкина) Полина

Камынино, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1921 Место рождения Пензенская обл., Чембарский р-н, с. Камынино Место призыва Ленинский РВК, Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский р-н Воинское звание рядовой Воинская часть 9... Показать все
Смерть
Неизвестно

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