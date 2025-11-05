Ширшова ?
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Ширшов Николай1921 г.р.
Дети
Ширшов АлександрНеизвестно г.р.
Ширшов ВячеславНеизвестно г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширшов Александр
Отец ребёнка: Ширшов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ширшова) Дина
Отец ребёнка: Ширшов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ширшова) Любовь
Отец ребёнка: Ширшов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширшов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширшов Вячеслав
Отец ребёнка: Ширшов Николай