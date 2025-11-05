Ширшова ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ширшова ?

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Ширшов Николай1921 г.р.
Дети
Ширшов АлександрНеизвестно г.р.
Ширшов ВячеславНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшов Александр

Отец ребёнка: Ширшов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ширшова) Дина

Отец ребёнка: Ширшов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ширшова) Любовь

Отец ребёнка: Ширшов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшов Вячеслав

Отец ребёнка: Ширшов Николай

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