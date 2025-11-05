Астраханцев Евгений
мужской, родился 24.02.1978, Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецАстраханцев Алексей05.04.1956 г.р.
МатьАстраханцева (Неживлёва) Людмила20.01.1956 г.р.
Супруги
Астраханцева (Арзамасцева) Елена09.03.1975 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1978
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
28.09.2002
Пенза, город Пенза, Пензенская область
свидетельство о рождении