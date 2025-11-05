Астраханцев Евгений 24.02.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астраханцев Евгений

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 24.02.1978, Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Астраханцев Алексей05.04.1956 г.р.
Мать
Астраханцева (Неживлёва) Людмила20.01.1956 г.р.
Супруги
Астраханцева (Арзамасцева) Елена09.03.1975 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1978

Отец: Астраханцев Алексей

Мать: Астраханцева (Неживлёва) Людмила

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

свидетельство о рождении

Бракосочетание
28.09.2002

Жена: Астраханцева (Арзамасцева) Елена

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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