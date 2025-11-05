Астраханцева (Арзамасцева) Елена 09.03.1975 — найти родственников по фамилии на Familio

Астраханцева (Арзамасцева) Елена

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 09.03.1975

Отец
Арзамасцев НиколайНеизвестно г.р.
Мать
Арзамасцева (Паскеева) Ольга22.09.1955 г.р.
Супруги
Астраханцев Евгений24.02.1978 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1975

Отец: Арзамасцев Николай

Мать: Арзамасцева (Паскеева) Ольга

Упоминание
Неизвестно

www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Arzamastsev/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Arzamastsev/proishozhdenie.html | Исследование истории возникновения фамилии Арзамасцев открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом. | Фамилия Арзамасцев происходит от древнейшей формы славянских фамильных прозвищ, образованных от географического названия местности, выходцем из которой являлся один из предков. | Традиция давать человеку в дополнение к крестильному имени прозвище издревле существовала на Руси и сохранялась вплоть до XVII века. Множество славянских фамилий было образовано от прозвищ, образованных по названию местности, откуда человек был родом. Обычно такие прозвания появлялись в тех случаях, когда их обладатели переселялись из одного места в другое. Во времена, когда фамилий не существовало, такой тип прозвищ наиболее четко обозначал нового человека, появившегося в среде местных жителей, поэтому именно такие прозвища раньше всего начали выполнять роль фамильных, то есть семейных имен. В дальнейшем эти прозвания закреплялись документально и становились основой для фамилий потомков. | Прозвания – топонимы часто образовывались с помощью суффикса -ец: Рязанец, Полтавец, Олешковец, Волынец. Сегодня благодаря таким именованиям мы можем сказать, например, что обозный Полтавского полка Артем Донец (1672) жил некогда на берегах реки Дон. | Одним из подобных именований, образованных при помощи суффикса -ец, являлось именование Арзамасец, обладатель которого проживал некогда в старинном российском городе Арзамас. Этот город был основан как крепость, которую велел заложить царь Иван Грозный в 1552 году, когда шел своим третьим походом на Казань. Официально годом основания Арзамаса считается 1578 год. Крепость была основана на месте древнейшего эрзянского поселения. | Существует несколько версий происхождения названия города, и все они имеют в своей основе слова мордовского эрзянского языка. Согласно традиционной легенде, название образовано из имен двух братьев – Арзая и Масая, которые встретили Ивана Грозного дарами и в присутствии царя первыми приняли православную веру. По другой версии, название происходит от слов «эрзя» и «мазый» (по-эрзянски – «красивый»). А по третьей версии, название происходит от эрзянского имени Арсемас, происходящего от эрзянского слова «арсема» – дума, мысль, желание. | В XV-XVI веках на Руси, прежде всего в среде знатных и зажиточных сословий, начали появляться фамилии как особые, переходящие по наследству семейные именования. Общепринятая модель их образования сложилась не сразу, но постепенно в качестве фамилий закрепились притяжательные прилагательные с суффиксами -ов/-ев и -ин, образованные от имени или прозвища отца. Так от прозвищного имени Арзамасец была образована и | фамилия Арзамасцев | . | Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Арзамасцев в настоящее время, без кропотливых генеалогических исследований, не представляется возможным. И, хотя сегодня ее обладатели могут жить в самых разных регионах, эта замечательная фамилия до сих пор хранит память о тех местах, откуда были родом их предки. | Источники: Суперанская А.В., Суслова А.В. Современные русские фамилии. 1981. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903. Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М., 1995. Никонов В.А. География фамилий. М., 1988. География России: Энциклопедический словарь. М., 1998.

Бракосочетание
28.09.2002

Муж: Астраханцев Евгений

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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