Астраханцева (Арзамасцева) Елена
женский, родилась 09.03.1975
ОтецАрзамасцев НиколайНеизвестно г.р.
МатьАрзамасцева (Паскеева) Ольга22.09.1955 г.р.
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Отец: Арзамасцев Николай
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Arzamastsev/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Arzamastsev/proishozhdenie.html | Исследование истории возникновения фамилии Арзамасцев открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом. | Фамилия Арзамасцев происходит от древнейшей формы славянских фамильных прозвищ, образованных от географического названия местности, выходцем из которой являлся один из предков. | Традиция давать человеку в дополнение к крестильному имени прозвище издревле существовала на Руси и сохранялась вплоть до XVII века. Множество славянских фамилий было образовано от прозвищ, образованных по названию местности, откуда человек был родом. Обычно такие прозвания появлялись в тех случаях, когда их обладатели переселялись из одного места в другое. Во времена, когда фамилий не существовало, такой тип прозвищ наиболее четко обозначал нового человека, появившегося в среде местных жителей, поэтому именно такие прозвища раньше всего начали выполнять роль фамильных, то есть семейных имен. В дальнейшем эти прозвания закреплялись документально и становились основой для фамилий потомков. | Прозвания – топонимы часто образовывались с помощью суффикса -ец: Рязанец, Полтавец, Олешковец, Волынец. Сегодня благодаря таким именованиям мы можем сказать, например, что обозный Полтавского полка Артем Донец (1672) жил некогда на берегах реки Дон. | Одним из подобных именований, образованных при помощи суффикса -ец, являлось именование Арзамасец, обладатель которого проживал некогда в старинном российском городе Арзамас. Этот город был основан как крепость, которую велел заложить царь Иван Грозный в 1552 году, когда шел своим третьим походом на Казань. Официально годом основания Арзамаса считается 1578 год. Крепость была основана на месте древнейшего эрзянского поселения. | Существует несколько версий происхождения названия города, и все они имеют в своей основе слова мордовского эрзянского языка. Согласно традиционной легенде, название образовано из имен двух братьев – Арзая и Масая, которые встретили Ивана Грозного дарами и в присутствии царя первыми приняли православную веру. По другой версии, название происходит от слов «эрзя» и «мазый» (по-эрзянски – «красивый»). А по третьей версии, название происходит от эрзянского имени Арсемас, происходящего от эрзянского слова «арсема» – дума, мысль, желание. | В XV-XVI веках на Руси, прежде всего в среде знатных и зажиточных сословий, начали появляться фамилии как особые, переходящие по наследству семейные именования. Общепринятая модель их образования сложилась не сразу, но постепенно в качестве фамилий закрепились притяжательные прилагательные с суффиксами -ов/-ев и -ин, образованные от имени или прозвища отца. Так от прозвищного имени Арзамасец была образована и | фамилия Арзамасцев | . | Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Арзамасцев в настоящее время, без кропотливых генеалогических исследований, не представляется возможным. И, хотя сегодня ее обладатели могут жить в самых разных регионах, эта замечательная фамилия до сих пор хранит память о тех местах, откуда были родом их предки. | Источники: Суперанская А.В., Суслова А.В. Современные русские фамилии. 1981. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903. Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М., 1995. Никонов В.А. География фамилий. М., 1988. География России: Энциклопедический словарь. М., 1998.
Муж: Астраханцев Евгений