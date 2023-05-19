Бунтина (Астраханцева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтина (Астраханцева) Марина

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Место рождения

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

22.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1983

Отец: Астраханцев Алексей

Мать: Астраханцева Людмила

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
19.06.2009

Муж: Бунтин Алексей

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.09.2009

Сын: Бунтин Матвей

Отец ребёнка: Бунтин Алексей

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.06.2018

Сын: Бунтин Макар

Отец ребёнка: Бунтин Алексей

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
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