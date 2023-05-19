Бунтина (Астраханцева) Марина
Место рождения
Дата рождения22.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1983
Отец: Астраханцев Алексей
Мать: Астраханцева Людмила
Бракосочетание
19.06.2009
Муж: Бунтин Алексей
Рождение ребёнка
07.09.2009
Сын: Бунтин Матвей
Отец ребёнка: Бунтин Алексей
Рождение ребёнка
26.06.2018
Сын: Бунтин Макар
Отец ребёнка: Бунтин Алексей
Место жительства
Неизвестно