Астраханцева (Гурулева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева (Гурулева) Любовь

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Место рождения

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

16.09.1923

Дата смерти

03.12.2008

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
1956 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1923

Отец: Гурулев Марк

Мать: Гурулева Людмила

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астраханцев Петр

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астраханцев Петр

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.06.1951

Сын: Астраханцев Владимир

Отец ребёнка: Астраханцев Петр

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.04.1956

Сын: Астраханцев Алексей

Отец ребёнка: Астраханцев Петр

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Петр

Работа или профессия
Неизвестно
специалист ОТК | ЭМЗ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.12.2008
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Кривошеевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
новое кладбище, от входа прямо 20 метров, правее 5 метров 53.490952, 43.692253
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