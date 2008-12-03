Астраханцева (Гурулева) Любовь
Место рождения
Дата рождения16.09.1923
Дата смерти03.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1923
Отец: Гурулев Марк
Мать: Гурулева Людмила
Рождение ребёнка
28.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астраханцев Петр
Рождение ребёнка
27.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астраханцев Петр
Рождение ребёнка
17.06.1951
Сын: Астраханцев Владимир
Отец ребёнка: Астраханцев Петр
Рождение ребёнка
05.04.1956
Сын: Астраханцев Алексей
Отец ребёнка: Астраханцев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астраханцев Петр
Работа или профессия
Неизвестно
специалист ОТК | ЭМЗ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.12.2008
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Кривошеевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
новое кладбище, от входа прямо 20 метров, правее 5 метров 53.490952, 43.692253