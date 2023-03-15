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Астраханцев Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Астраханцев Фока

Мать: Астраханцева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Евдокия

Рождение ребёнка
1910

Сын: Астраханцев ?

Мать ребёнка: Астраханцева Евдокия

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Астраханцев Тихон

Мать ребёнка: Астраханцева Евдокия

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Астраханцев Егор

Мать ребёнка: Астраханцева Евдокия

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.12.1918

Сын: Астраханцев Петр

Мать ребёнка: Астраханцева Евдокия

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
После 1918

Дочь: (Астраханцева) Фекла

Мать ребёнка: Астраханцева Евдокия

Смерть
Неизвестно

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