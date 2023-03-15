Астраханцев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Астраханцев Фока
Мать: Астраханцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астраханцева Евдокия
Рождение ребёнка
1910
Сын: Астраханцев ?
Мать ребёнка: Астраханцева Евдокия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Астраханцев Тихон
Мать ребёнка: Астраханцева Евдокия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Астраханцев Егор
Мать ребёнка: Астраханцева Евдокия
Рождение ребёнка
20.12.1918
Сын: Астраханцев Петр
Мать ребёнка: Астраханцева Евдокия
Рождение ребёнка
После 1918
Дочь: (Астраханцева) Фекла
Мать ребёнка: Астраханцева Евдокия
Смерть
Неизвестно