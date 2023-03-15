Астраханцев Фока — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцев Фока

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Астраханцева) ?

Мать ребёнка: Астраханцева ?

Рождение ребёнка
1880

Сын: Астраханцев Степан

Мать ребёнка: Астраханцева ?

Рождение ребёнка
1885

Сын: Астраханцев Петр

Мать ребёнка: Астраханцева ?

Смерть
Неизвестно

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