Астраханцев Фока
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Астраханцева) ?
Мать ребёнка: Астраханцева ?
Рождение ребёнка
1880
Сын: Астраханцев Степан
Мать ребёнка: Астраханцева ?
Рождение ребёнка
1885
Сын: Астраханцев Петр
Мать ребёнка: Астраханцева ?
Смерть
Неизвестно