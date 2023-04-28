Астраханцев Егор
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Астраханцев Петр
Мать: Астраханцева Евдокия
Рождение ребёнка
23.02.1934
Сын: Астраханцев Николай
Мать ребёнка: Астраханцева ?
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1914 Место рождения Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. Прянзерки Место призыва Нижне-Ломовский РВК, Пензенская обл., Нижне-Ломовский р-н Воинское звание красноармеец; рядовой ... Показать все
Смерть
Неизвестно