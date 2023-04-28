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Астраханцев Егор

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Место рождения

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Астраханцев Петр

Мать: Астраханцева Евдокия

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.02.1934

Сын: Астраханцев Николай

Мать ребёнка: Астраханцева ?

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1914 Место рождения Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. Прянзерки Место призыва Нижне-Ломовский РВК, Пензенская обл., Нижне-Ломовский р-н Воинское звание красноармеец; рядовой ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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