Астраханцева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Астраханцев ?
Отец ребёнка: Астраханцев Петр
Рождение ребёнка
1913
Сын: Астраханцев Тихон
Отец ребёнка: Астраханцев Петр
Рождение ребёнка
1914
Сын: Астраханцев Егор
Отец ребёнка: Астраханцев Петр
Рождение ребёнка
20.12.1918
Сын: Астраханцев Петр
Отец ребёнка: Астраханцев Петр
Рождение ребёнка
После 1918
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Астраханцев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астраханцев Петр
Смерть
Неизвестно