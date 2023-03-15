Астраханцева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Астраханцев ?

Отец ребёнка: Астраханцев Петр

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Астраханцев Тихон

Отец ребёнка: Астраханцев Петр

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Астраханцев Егор

Отец ребёнка: Астраханцев Петр

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.12.1918

Сын: Астраханцев Петр

Отец ребёнка: Астраханцев Петр

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
После 1918

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Астраханцев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Петр

Смерть
Неизвестно
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