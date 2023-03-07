Астраханцев Тихон
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Астраханцев Петр
Мать: Астраханцева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астраханцева Мария
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1913 Место рождения Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. Прянзерки Дата призыва __.06.1941; __.11.1941 Воинское звание рядовой; красноармеец
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне