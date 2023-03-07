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Астраханцев Тихон

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Место рождения

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Астраханцев Петр

Мать: Астраханцева Евдокия

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Мария

Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1913 Место рождения Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. Прянзерки Дата призыва __.06.1941; __.11.1941 Воинское звание рядовой; красноармеец
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне
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