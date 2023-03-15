Астраханцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: ?
Отец ребёнка: Астраханцев Фока
Рождение ребёнка
1880
Сын: Астраханцев Степан
Отец ребёнка: Астраханцев Фока
Рождение ребёнка
1885
Сын: Астраханцев Петр
Отец ребёнка: Астраханцев Фока
Смерть
Неизвестно