Коломиец (Астраханцева) Татьяна 27.01.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коломиец (Астраханцева) Татьяна

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 27.01.1948, Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Астраханцев Петр20.12.1918 г.р.
Мать
Астраханцева (Гурулева) Любовь16.09.1923 г.р.
Супруги
Коломиец ?Неизвестно г.р.
Дети
Коломиец Игорь1979 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1948

Отец: Астраханцев Петр

Мать: Астраханцева (Гурулева) Любовь

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломиец ?

Рождение ребёнка
1979

Сын: Коломиец Игорь

Отец ребёнка: Коломиец ?

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