Коломиец (Астраханцева) Татьяна
женский, родилась 27.01.1948, Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецАстраханцев Петр20.12.1918 г.р.
МатьАстраханцева (Гурулева) Любовь16.09.1923 г.р.
Супруги
Коломиец ?Неизвестно г.р.
Дети
Коломиец Игорь1979 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1948
Отец: Астраханцев Петр
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коломиец ?
Рождение ребёнка
1979
Сын: Коломиец Игорь
Отец ребёнка: Коломиец ?