Коломиец Игорь 1979 — найти родственников по фамилии на Familio

Коломиец Игорь

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 1979

Отец
Коломиец ?Неизвестно г.р.
Мать
Коломиец (Астраханцева) Татьяна27.01.1948 г.р.
Супруги
Коломиец АленаНеизвестно г.р.
Дети
(Коломиец) ДарьяНеизвестно г.р.
Коломиец КириллНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Коломиец ?

Мать: Коломиец (Астраханцева) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коломиец) Дарья

Мать ребёнка: Коломиец Алена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломиец Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломиец Кирилл

Мать ребёнка: Коломиец Алена

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