Коломиец Игорь
мужской, родился 1979
ОтецКоломиец ?Неизвестно г.р.
МатьКоломиец (Астраханцева) Татьяна27.01.1948 г.р.
Супруги
Коломиец АленаНеизвестно г.р.
Дети
(Коломиец) ДарьяНеизвестно г.р.
Коломиец КириллНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец: Коломиец ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коломиец) Дарья
Мать ребёнка: Коломиец Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коломиец Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломиец Кирилл
Мать ребёнка: Коломиец Алена