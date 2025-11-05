Коломиец ?
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Отец: не указан
Мать: не указана
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Kolomiyets/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Kolomiyets/proishozhdenie.html | Фамилия Коломиец принадлежит к числу древнейших семейных именований и представляет собой уникальный памятник славянского имясловия. | По одной из версий, семейное именование Коломиец относится к интереснейшему виду фамилий, произошедших от «топонимического» прозвища родоначальника. В пользу данной гипотезы свидетельствует само окончание «-ец», зачастую указывавшее на жителя определенного селения. | Наиболее вероятным представляется, что прозвание Коломиец закрепилось за выходцем из города Коломыя (укр. Коломия), относящегося к Ивано-Франковской области Украины. Название данного города, скорее всего, восходит к названию ручья Мыя, впадающего в Прут, возле (по-украински и по-польски - «коло») которого и возникло поселение. В то же время, свое название Коломыя могла получить и от имени венгерского короля Коломана, переосмысленного представителями местного речевого диалекта. | Впервые в письменных источниках Коломыя упоминается в 1240 году как поселение, «дававшее князю большой доход солью». В 1424 году Коломыя получила городские права и так называемые «права склада» (все купцы, ехавшие из Молдавии в Польшу, обязаны были останавливаться здесь выставлять на продажу свой товар), благодаря которым быстро превратилась в важный центр торговли и ремесла. | Исходя из вышеуказанного, можно предположить, что прозвище Коломиец закрепилось за жителем города Коломыя во время переписи населения. Подобным образом могли именовать работника, выходца из Коломыи, приехавшего в соседний город на заработки. Кроме того, вполне возможно, что родоначальник фамилии занимался коломийской резьбой по дереву, художественной обработкой металла, ткачеством или ковроделием и торговал своими работами в крупных городах, где в Таможенные книги его вносили как приезжего человека Коломийца. | Вместе с тем, не исключено, что предок фамильного рода Коломиец на самом деле проживал в древнем подмосковном городе Коломна. Несмотря на то, что жителя Коломны исстари было принято именовать «коломенцем», в обиходе частенько встречалось и диалектное прозвание «коломиец», которое носителями определенных говоров воспринималось как более удобное для произношения. | В то же время, существует небольшая группа фамилий с окончанием «-ец», не относящаяся к географическим прозваниям. Подобные родовые имена возникли от прозвания родоначальника, в котором «-ец» играло роль ласкательного суффикса или указания на род деятельности предка. В таком случае, прозвище Коломиец было дано работнику, занимавшемуся добычей каменной соли на «старой» Украине, либо выдающемуся исполнителю Коломыйки - украинской народной песни-танца. | Принятие семьей личного прозвища предка как своего родового именования означает, что родоначальник | фамилии Коломиец | являлся большим авторитетом для домочадцев, а также известным и уважаемым человеком в родном поселении. | Процесс формирования фамилий был длительным, в настоящий момент о точном месте и времени возникновения фамилии Коломиец говорить сложно. Однако можно утверждать, что она имеет богатейшую историю и отражает в себе древние славянские верования и традиции именования людей. | Источники: Суперанская А.В., Суслова А.В. Современные русские фамилии. М., 1981. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903. Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М., 1995. Никонов В.А. География фамилий. М., 1988.
Сын: Коломиец Игорь
Мать ребёнка: Коломиец (Астраханцева) Татьяна