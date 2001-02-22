Астраханцев Владимир
Место рождения
Дата рождения17.06.1951
Дата смерти22.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1951
Отец: Астраханцев Петр
Мать: Астраханцева Любовь
Работа или профессия
Неизвестно
Инвалид
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.02.2001
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Кривошеевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
новое кладбище, от входа прямо 20 метров, правее 5 метров 53.490952, 43.692253