Астраханцев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстраханцев Владимир

Астраханцев Владимир

avatar

Место рождения

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

17.06.1951

Дата смерти

22.02.2001

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1951

Отец: Астраханцев Петр

Мать: Астраханцева Любовь

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Инвалид
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.02.2001
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Кривошеевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
новое кладбище, от входа прямо 20 метров, правее 5 метров 53.490952, 43.692253
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close