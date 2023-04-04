Макутонин Авсей (Евсей)
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макутонина Слова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Израилит (Макутонина) Хая (Хая-Этл)
Мать ребёнка: Макутонина Слова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Трескова (Макутонина) Берта (Брайна)
Мать ребёнка: Макутонина Слова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Макутонин Бенцион (Борис)
Мать ребёнка: Макутонина Слова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Абрамова (Макутонина) Евгения (Зельда)
Мать ребёнка: Макутонина Слова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Бедерова (Макутонина) Софья
Мать ребёнка: Макутонина Слова
Рождение ребёнка
1911
Сын: Макутонин Соломон (Семен) Евсеевич
Мать ребёнка: Макутонина Слова
Рождение ребёнка
?.10.1911
Дочь: Шехтер (Макутонина) Мария
Мать ребёнка: Макутонина Слова
Смерть
Около 1920