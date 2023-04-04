Макутонин Авсей (Евсей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макутонин Авсей (Евсей)

Место рождения

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович

Мать: Маринова. Макутонина (Фрид) Минна (Ривка?)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макутонина Слова

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Израилит (Макутонина) Хая (Хая-Этл)

Мать ребёнка: Макутонина Слова

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Трескова (Макутонина) Берта (Брайна)

Мать ребёнка: Макутонина Слова

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Макутонин Бенцион (Борис)

Мать ребёнка: Макутонина Слова

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Абрамова (Макутонина) Евгения (Зельда)

Мать ребёнка: Макутонина Слова

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Бедерова (Макутонина) Софья

Мать ребёнка: Макутонина Слова

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Макутонин Соломон (Семен) Евсеевич

Мать ребёнка: Макутонина Слова

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
?.10.1911

Дочь: Шехтер (Макутонина) Мария

Мать ребёнка: Макутонина Слова

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
Около 1920

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