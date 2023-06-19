Шехтер (Макутонина) Мария
Место рождения
Дата рождения?.10.1911
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1911
Отец: Макутонин Авсей (Евсей)
Мать: Макутонина Слова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шехтер Хаим (Ефим)
Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехтер Лев
Отец ребёнка: Шехтер Хаим (Ефим)
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шехтер Хаим (Ефим)
Смерть
1986
Пенза, город Пенза, Пензенская область