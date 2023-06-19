Шехтер (Макутонина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехтер (Макутонина) Мария

Место рождения

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

?.10.1911

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
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Место
Комментарий
Рождение
?.10.1911

Отец: Макутонин Авсей (Евсей)

Мать: Макутонина Слова

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шехтер Хаим (Ефим)

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехтер Лев

Отец ребёнка: Шехтер Хаим (Ефим)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехтер Хаим (Ефим)

Смерть
1986
Пенза, город Пенза, Пензенская область