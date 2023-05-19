Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович

Место рождения

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Макутонин Бенцион

Мать: ?

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Макутонин Бенцион Шоломович

Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сифра Шоломовна

Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)

Рождение ребёнка
1853

Сын: Макутонин Хаим-Файвель-Рафол Шоломович

Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сорка Шоломовна

Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Иодка Шоломовна

Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Этька Шоломовна

Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)

Рождение ребёнка
1868

Сын: Макутонин Авсей (Евсей)

Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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