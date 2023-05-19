Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Макутонин Бенцион
Мать: ?
Рождение ребёнка
1848
Сын: Макутонин Бенцион Шоломович
Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сифра Шоломовна
Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)
Рождение ребёнка
1853
Сын: Макутонин Хаим-Файвель-Рафол Шоломович
Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сорка Шоломовна
Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Иодка Шоломовна
Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Этька Шоломовна
Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Маринова. Макутонина Минна (Ривка?)
Смерть
Неизвестно