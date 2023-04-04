Маринова. Макутонина (Фрид) Минна (Ривка?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринова. Макутонина (Фрид) Минна (Ривка?)

Место рождения

Смиловичи, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Фрид Мордехай

Мать: Фрид Ревекка

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Макутонин Бенцион Шоломович

Отец ребёнка: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Макутонина) Сифра Шоломовна

Отец ребёнка: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Макутонин Хаим-Файвель-Рафол Шоломович

Отец ребёнка: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Макутонина) Сорка Шоломовна

Отец ребёнка: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Макутонина) Иодка Шоломовна

Отец ребёнка: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Макутонина) Этька Шоломовна

Отец ребёнка: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Макутонин Авсей (Евсей)

Отец ребёнка: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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