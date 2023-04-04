Маринова. Макутонина (Фрид) Минна (Ривка?)
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Фрид Мордехай
Мать: Фрид Ревекка
Рождение ребёнка
1848
Сын: Макутонин Бенцион Шоломович
Отец ребёнка: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Макутонина) Сифра Шоломовна
Отец ребёнка: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович
Рождение ребёнка
1853
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Макутонина) Сорка Шоломовна
Отец ребёнка: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Макутонина) Иодка Шоломовна
Отец ребёнка: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Макутонина) Этька Шоломовна
Отец ребёнка: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Макутонин Шолом (Шлума Исер) Бенционович
Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно