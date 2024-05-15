городской посёлок Смиловичи, Червенский район, Минская область (на 2021) — Familio

Смиловичи

Червенский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Игуменский уезд
Мест. Смиловичи67Машомковин8202848914

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Смиловичская волость
344. Смиловичи, местечко бывшее владельческое, при реке Волме, дворов 95, жителей 500, волостное правление 3 ц. пр., мечеть, 3 еврейских молитвенных дома, 6 лавок, школа, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Игуменский уезд, Смиловичская волость
местечко Смиловичи84211102854975116552110637512

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Смиловичская волость
Смиловичи, имение149123527
Смоловичи, мест.333545423527

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Червенский район
гп Смиловичи4654

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Червенский район, Смиловичский сельсовет
гп Смиловичи1617

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