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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Игуменский уезд
Мест. Смиловичи67Машомковин8202848914
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
344. Смиловичи, местечко бывшее владельческое, при реке Волме, дворов 95, жителей 500, волостное правление 3 ц. пр., мечеть, 3 еврейских молитвенных дома, 6 лавок, школа, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Смиловичи84211102854975116552110637512
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Смиловичи, имение149123527—
Смоловичи, мест.333545423527—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Смиловичи4654
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Смиловичи1617