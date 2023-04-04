Фрид Ревекка
Место рождения
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиДо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрид Иегуда (Юлий?)
Отец ребёнка: Фрид Мордехай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрид Борис
Отец ребёнка: Фрид Мордехай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрид Моисей
Отец ребёнка: Фрид Мордехай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паперно (Фрид) Роза
Отец ребёнка: Фрид Мордехай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фрид) Мария (Малка)
Отец ребёнка: Фрид Мордехай
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Маринова. Макутонина (Фрид) Минна (Ривка?)
Отец ребёнка: Фрид Мордехай
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Фридлянд (Фрид) Хася (Анна Марковна)
Отец ребёнка: Фрид Мордехай
Рождение ребёнка
14.11.1891
Сын: Фрид Семён Маркович
Отец ребёнка: Фрид Мордехай
Смерть
До 1941