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Фрид Ревекка

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Место рождения

Смиловичи, Червенский район, Минская область

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

До 1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрид Иегуда (Юлий?)

Отец ребёнка: Фрид Мордехай

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрид Борис

Отец ребёнка: Фрид Мордехай

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрид Моисей

Отец ребёнка: Фрид Мордехай

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паперно (Фрид) Роза

Отец ребёнка: Фрид Мордехай

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фрид) Мария (Малка)

Отец ребёнка: Фрид Мордехай

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Маринова. Макутонина (Фрид) Минна (Ривка?)

Отец ребёнка: Фрид Мордехай

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Фридлянд (Фрид) Хася (Анна Марковна)

Отец ребёнка: Фрид Мордехай

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
14.11.1891

Сын: Фрид Семён Маркович

Отец ребёнка: Фрид Мордехай

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Смерть
До 1941

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