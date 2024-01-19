Фридлянд (Фрид) Хася (Анна Марковна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фридлянд (Фрид) Хася (Анна Марковна)

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Место рождения

Смиловичи, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

10.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Фрид Мордехай

Мать: Фрид Ревекка

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.05.1906

Сын: Фридлянд Иосиф

Отец ребёнка: Фридлянд Бенциан Семенович

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.11.1915

Дочь: Коган Софья

Отец ребёнка: Фридлянд Бенциан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фридлянд Файвуш

Отец ребёнка: Фридлянд Бенциан Семенович

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина

Отец ребёнка: Фридлянд Бенциан Семенович

Смерть
10.11.1959
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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