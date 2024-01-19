Фридлянд (Фрид) Хася (Анна Марковна)
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти10.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Фрид Мордехай
Мать: Фрид Ревекка
Рождение ребёнка
15.05.1906
Сын: Фридлянд Иосиф
Отец ребёнка: Фридлянд Бенциан Семенович
Рождение ребёнка
10.11.1915
Дочь: Коган Софья
Отец ребёнка: Фридлянд Бенциан Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фридлянд Файвуш
Отец ребёнка: Фридлянд Бенциан Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина
Отец ребёнка: Фридлянд Бенциан Семенович
Смерть
10.11.1959
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно