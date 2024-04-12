Макутонин Бенцион (Борис) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макутонин Бенцион (Борис)

Место рождения

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Макутонин Авсей (Евсей)

Мать: Макутонина Слова

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1996
Москва, город федерального значения Москва
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