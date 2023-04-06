Макутонина Слова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Израилит Хая (Хая-Этл)
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Трескова Берта (Брайна)
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)
Рождение ребёнка
1900
Сын: Макутонин Бенцион (Борис)
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Абрамова Евгения (Зельда)
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)
Рождение ребёнка
?.10.1911
Дочь: Шехтер Мария
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Бедерова Софья
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)
Рождение ребёнка
1911
Сын: Макутонин Соломон (Семен) Евсеевич
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область