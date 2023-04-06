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Макутонина Слова

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Место рождения

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Израилит Хая (Хая-Этл)

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Трескова Берта (Брайна)

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Макутонин Бенцион (Борис)

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Абрамова Евгения (Зельда)

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
?.10.1911

Дочь: Шехтер Мария

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Бедерова Софья

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Макутонин Соломон (Семен) Евсеевич

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макутонин Авсей (Евсей)

Смерть
1941
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
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