Макутонина Слова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Макутонина Слова

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно, Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

умерла 1941, Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Супруги
Макутонин Авсей (Евсей)1868 г.р.
Дети
Израилит (Макутонина) Хая (Хая-Этл)1890 г.р.
Трескова (Макутонина) Берта (Брайна)1893 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макутонин Авсей (Евсей)

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Израилит (Макутонина) Хая (Хая-Этл)

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Трескова (Макутонина) Берта (Брайна)

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Рождение ребёнка
1900

Сын: Макутонин Бенцион (Борис)

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Абрамова (Макутонина) Евгения (Зельда)

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Бедерова (Макутонина) Софья

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Рождение ребёнка
1911

Сын: Макутонин Соломон (Семен) Евсеевич

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Рождение ребёнка
?.10.1911

Дочь: Шехтер (Макутонина) Мария

Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Смерть
1941
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

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