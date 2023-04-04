Макутонина Слова
женский, родилась Неизвестно, Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
умерла 1941, Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Израилит (Макутонина) Хая (Хая-Этл)
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)
Дочь: Трескова (Макутонина) Берта (Брайна)
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)
Сын: Макутонин Бенцион (Борис)
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)
Дочь: Абрамова (Макутонина) Евгения (Зельда)
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)
Дочь: Бедерова (Макутонина) Софья
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)
Сын: Макутонин Соломон (Семен) Евсеевич
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)
Дочь: Шехтер (Макутонина) Мария
Отец ребёнка: Макутонин Авсей (Евсей)