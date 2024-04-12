Трескова (Макутонина) Берта (Брайна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трескова (Макутонина) Берта (Брайна)

Место рождения

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Макутонин Авсей (Евсей)

Мать: Макутонина Слова

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Бракосочетание
1919

Муж: Тресков Евсей (Авсей) Гиршевич

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тресков Ефим

Отец ребёнка: Тресков Евсей (Авсей) Гиршевич

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Тресков Рафаил

Отец ребёнка: Тресков Евсей (Авсей) Гиршевич

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Горовая Вера

Отец ребёнка: Тресков Евсей (Авсей) Гиршевич

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
1941
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
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