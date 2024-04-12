Трескова (Макутонина) Берта (Брайна)
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Макутонин Авсей (Евсей)
Мать: Макутонина Слова
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тресков Ефим
Отец ребёнка: Тресков Евсей (Авсей) Гиршевич
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тресков Рафаил
Отец ребёнка: Тресков Евсей (Авсей) Гиршевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Горовая Вера
Отец ребёнка: Тресков Евсей (Авсей) Гиршевич
Смерть
1941
Похороны
Неизвестно