Тресков Евсей (Авсей) Гиршевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тресков Евсей (Авсей) Гиршевич

Место рождения

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Бракосочетание
1919

Жена: Трескова Берта (Брайна)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тресков Ефим

Мать ребёнка: Трескова Берта (Брайна)

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Тресков Рафаил

Мать ребёнка: Трескова Берта (Брайна)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Горовая Вера

Мать ребёнка: Трескова Берта (Брайна)

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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