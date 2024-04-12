Тресков Евсей (Авсей) Гиршевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1919
Жена: Трескова Берта (Брайна)
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тресков Ефим
Мать ребёнка: Трескова Берта (Брайна)
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тресков Рафаил
Мать ребёнка: Трескова Берта (Брайна)
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Горовая Вера
Мать ребёнка: Трескова Берта (Брайна)
Смерть
Неизвестно