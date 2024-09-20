Смельчаков Пётр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: Смельчаков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смельчакова Александра Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смельчаков Фёдор Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
До 1873
Рождение ребёнка
01.12.1873 ст.
Сын: Смельчаков Николай Петрович
Мать ребёнка: Смельчакова (Соболева) Анастасия Эрастовна
Николай Родители: города Стерлитамака исправляющий должность помощника почмейстера Петр Алексеев Смельчаков и законная жена его Анастасия Ерастова, оба православные
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Смельчакова Раиса Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1895 ст.
Сын: Смельчаков Василий Петрович
Мать ребёнка: Смельчакова Екатерина Владимировна
Василий Родители: коллежский секретарь Петр Алексеев Смельчаков и его законная жена Екатерина Владимирова, православного вероисповедания
Рождение ребёнка
18.04.1904 ст.
Сын: Смельчаков Виталий Петрович
Мать ребёнка: Смельчакова Екатерина Владимировна
Виталий Родители: титулярный советник Петр Алексеев Смельчаков и законная жена его Екатерина Владимирова, оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
06.03.1906 ст.
Сын: Смельчаков Аркадий Петрович
Мать ребёнка: Смельчакова Екатерина Владимировна
Смерть
После 1917