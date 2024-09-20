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Смельчаков Пётр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: Смельчаков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смельчакова Александра Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смельчаков Фёдор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смельчакова Екатерина Владимировна

Бракосочетание
До 1873

Жена: Смельчакова (Соболева) Анастасия Эрастовна

Рождение ребёнка
01.12.1873 ст.

Сын: Смельчаков Николай Петрович

Мать ребёнка: Смельчакова (Соболева) Анастасия Эрастовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Николай Родители: города Стерлитамака исправляющий должность помощника почмейстера Петр Алексеев Смельчаков и законная жена его Анастасия Ерастова, оба православные
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Смельчакова Раиса Петровна

Мать ребёнка: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1895 ст.

Сын: Смельчаков Василий Петрович

Мать ребёнка: Смельчакова Екатерина Владимировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Василий Родители: коллежский секретарь Петр Алексеев Смельчаков и его законная жена Екатерина Владимирова, православного вероисповедания
Рождение ребёнка
18.04.1904 ст.

Сын: Смельчаков Виталий Петрович

Мать ребёнка: Смельчакова Екатерина Владимировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Виталий Родители: титулярный советник Петр Алексеев Смельчаков и законная жена его Екатерина Владимирова, оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
06.03.1906 ст.

Сын: Смельчаков Аркадий Петрович

Мать ребёнка: Смельчакова Екатерина Владимировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
После 1917

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