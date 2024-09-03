Смельчаков Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Смельчаков Пётр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смельчакова Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: Смельчакова (Запекшина) Евгения Сергеевна
Образование
С 1890 по 1896
Окончил курс Уфимского духовного училища
Образование
С 1896 по 1902
Окончил курс Уфимской духовной семинарии
Работа или профессия
С 01.09.1902 ст.
Бакалы, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Учитель Бакалинской второклассной церковно-учительской школы
Бракосочетание
До 03.07.1913 ст.
Рождение ребёнка
03.07.1913 ст.
Дочь: Смельчакова Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Смельчакова (Запекшина) Евгения Сергеевна
Работа или профессия
1916
Подлубово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Учитель второклассной школы села Подлубова
Рождение ребёнка
21.10.1916 ст.
Сын: Смельчаков Валерий Фёдорович
Мать ребёнка: Смельчакова (Запекшина) Евгения Сергеевна
Смерть
После 1916