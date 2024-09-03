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Смельчаков Фёдор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смельчаков Пётр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смельчакова Ксения Фёдоровна

Мать ребёнка: Смельчакова (Запекшина) Евгения Сергеевна

Образование
С 1890 по 1896
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Окончил курс Уфимского духовного училища
Образование
С 1896 по 1902
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Окончил курс Уфимской духовной семинарии
Работа или профессия
С 01.09.1902 ст.
Бакалы, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Учитель Бакалинской второклассной церковно-учительской школы
Бракосочетание
До 03.07.1913 ст.

Жена: Смельчакова (Запекшина) Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
03.07.1913 ст.

Дочь: Смельчакова Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Смельчакова (Запекшина) Евгения Сергеевна

Работа или профессия
1916
Подлубово, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Учитель второклассной школы села Подлубова
Рождение ребёнка
21.10.1916 ст.

Сын: Смельчаков Валерий Фёдорович

Мать ребёнка: Смельчакова (Запекшина) Евгения Сергеевна

Смерть
После 1916

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