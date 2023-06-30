Смельчакова (Запекшина) Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смельчакова (Запекшина) Евгения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Запекшин Сергей Яковлев

Мать: Запекшина Екатерина Александрова

Рождение ребёнка
03.07.1913 ст.

Дочь: Смельчакова Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Смельчаков Фёдор Петрович

Бракосочетание
До 03.07.1913 ст.

Муж: Смельчаков Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1916 ст.

Сын: Смельчаков Валерий Фёдорович

Отец ребёнка: Смельчаков Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смельчакова Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Смельчаков Фёдор Петрович

Смерть
Неизвестно
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