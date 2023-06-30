Смельчакова (Запекшина) Евгения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1913 ст.
Дочь: Смельчакова Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Смельчаков Фёдор Петрович
Бракосочетание
До 03.07.1913 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1916 ст.
Сын: Смельчаков Валерий Фёдорович
Отец ребёнка: Смельчаков Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смельчакова Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Смельчаков Фёдор Петрович
Смерть
Неизвестно