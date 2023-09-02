Запекшина Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
05.07.1913 ст.
Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Ольга Родители: учитель Бакалинской второклассной школы, студент Уфимской духовной семинарии, сын чиновника Феодор Петров Смельчаков и законная жена его Евгения Сергиева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смельчакова Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Запекшин Сергей Яковлевич
Смерть
Неизвестно