Запекшина Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запекшина Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
05.07.1913 ст.
Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Ольга Родители: учитель Бакалинской второклассной школы, студент Уфимской духовной семинарии, сын чиновника Феодор Петров Смельчаков и законная жена его Евгения Сергиева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запекшин Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смельчакова Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Запекшин Сергей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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