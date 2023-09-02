Запекшин Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
22.10.1916 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Валерий Родители: учитель второклассной школы села Подлубова Феодор Петров Смельчаков и законная жена его Евгения Сергиева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смельчакова Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Запекшина Екатерина Александровна
Смерть
Неизвестно