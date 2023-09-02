Запекшин Сергей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запекшин Сергей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
22.10.1916 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Валерий Родители: учитель второклассной школы села Подлубова Феодор Петров Смельчаков и законная жена его Евгения Сергиева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запекшина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смельчакова Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Запекшина Екатерина Александровна

Смерть
Неизвестно
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