завод Боровецкое, завод Боровецкое, Макарьевская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Боровецкое

Макарьевская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
завод
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2338Боровецкое (Вознесенское), село.при рч. Шильне.4524227665733Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство, делание телег и саней, пилка леса.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Макарьевская волость
1189. Боровецкое (Вознесенское), село бывшее государственное, при речке Шильне, дворов 232, жителей 1542, 2 церкви православных, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Макарьевская волость
4Боровецк (Вознесенское), с. на прос. дор., при реч. Шильнинке, церковь, зем. учил., вин. и 3 бак. лав., вод. мел.468288730786Земледелие
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