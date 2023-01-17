Боровецкое
Макарьевская волость, Мензелинский уезд (на 1906)
- Статус
- не существует
- Тип
- завод
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2338Боровецкое (Вознесенское), село.при рч. Шильне.4524227665733Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство, делание телег и саней, пилка леса.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1189. Боровецкое (Вознесенское), село бывшее государственное, при речке Шильне, дворов 232, жителей 1542, 2 церкви православных, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Боровецк (Вознесенское), с. на прос. дор., при реч. Шильнинке, церковь, зем. учил., вин. и 3 бак. лав., вод. мел.468288730786Земледелие